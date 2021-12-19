Поліція встановлює обставини інциденту.
В Одеській області підліток потрапив під потяг: хлопець загинув на місці.
Про це повідомила пресслужба поліції в Одеській області.
Зазначається, що нещасний випадок стався в неділю, 19 грудня, на перегоні біля станції Чубівка. Саме там місцевого 17-річного юнака збив електропоїзд.
Машиніст розповів, коли побачив постать на коліях, то подав звуковий сигнал і застосував екстрене гальмування. "Проте наїзду уникнути не вдалося. На місце аварії викликали швидку, але медики лише констатували смерть потерпілого", - йдеться в повідомленні.
Поліція встановлює обставини інциденту.
Як повідомлялося, під Києвом жінку збив потяг. Потерпіла загинула на місці. Момент трагедії зафільмували очевидці. Складається таке враження, ніби жінка просто не чула і не бачила потяг.
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