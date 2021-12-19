У Дніпрі спалахнула дев'ятиповерхівка: із задимленої будівлі евакуювали людей

Що саме спричинило пожежу, зараз невідомо.

У Дніпрі вночі 19 грудня в одній з багатоповерхівок сталася пожежа. Внаслідок чого з будівлі довелося евакуювати вісім людей, зокрема одну дитину.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.

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Як стало відомо, подія сталася на вулиці Данила Галицького у Новокодакському районі міста. Там на першому поверсі дев'ятиповерхового будинку горіла квартира. Через вогонь сталося задимлення сходової клітки, внаслідок чого на свіже повітря не могли вибратися мешканці верхніх поверхів.

“Рятувальники вивели на свіже повітря з задимлених приміщень верхніх поверхів вісім осіб, з них — одну дитину. Ускладнювало пошуки мешканців те, що пожежа виникла в нічний час, тобто більшість людей відпочивало і, навіть, не здогадувалося про пожежу. Вогнем знищено речі домашнього вжитку, меблі та техніку в квартирі. Загальна площа пожежі склала 45 квадратних метрів”, — розповіли в пресслужбі ДСНС області.

Що саме спричинило пожежу, зараз невідомо. В обставинах події розбиратимуться правоохоронці.

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