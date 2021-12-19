У Києві синоптики попередили про погіршення погоди: що очікується

У Києві синоптики попередили про погіршення погоди: що очікується

Рятувальники попереджають про перший рівень небезпеки.

У Києві сьогодні, 19 грудня, очікується сильний вітер. Пориви досягнуть 15—20 метрів за секунду.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

За даними синоптиків, у більшості областей України на дорогах зберігатиметься ожеледиця. Вдень у північно-східній частині країни — хуртовини. Рятувальники попереджають про перший рівень небезпеки.

“У Києві та Київській області 19 грудня пориви вітру 15—20 метрів за секунду, на дорогах ожеледиця. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць”, — наголосили в ДСНС України.

Нагадаємо, що температура повітря вночі у Києві буде — 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.

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