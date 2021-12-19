В Киеве синоптики предупредили об ухудшении погоды: что ожидается

В Киеве синоптики предупредили об ухудшении погоды: что ожидается

Спасатели предупреждают о первом уровне опасности.

В Киеве сегодня, 19 декабря, ожидается сильный ветер. Порывы достигнут 15-20 метров в секунду.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

По данным синоптиков, в большинстве областей Украины на дорогах будет сохраняться гололед. Днем в северо-восточной части страны — метели. Спасатели предупреждают о первом уровне опасности.

“В Киеве и Киевской области 19 декабря порывы ветра 15-20 метров в секунду, на дорогах гололедица. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц”, — отметили в ГСЧС Украины.

Напомним, что температура воздуха ночью в Киеве будет — 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.

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