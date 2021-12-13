Анси-2021: расписание гонок четвертого этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

Анси-2021: расписание гонок четвертого этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

Он будет состоять из трех дисциплин.

С 16 по 19 декабря во французском Анси пройдет четвертый этап Кубка мира по биатлону-2021/22.

В программу этого этапа вошли три гонки: спринт, гонка преследования и масс-старт.

4 ЭТАП

Анси (Франция)

16-19 декабря

16 декабря

15:15 – Спринт, 7,5 км, женщины

17 декабря

15:15 – Спринт, 10 км, мужчины

18 декабря

14:00 – Гонка преследования, 10 км, женщины

16:00 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

19 декабря

13:45 — Масс-старт, 12,5 км, женщины

15:45 — Масс-старт, 15 км, мужчины

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины трансляцию гонок покажет телеканал UA: Первый. Также биатлон можно смотреть онлайн на сайте Суспільне Спорт.

Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов Кубка мира. Кроме того, с 4 по 20 февраля 2022 года биатлонисты соревнуются на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Биатлонный сезон-2021/22 закроет последний этап Кубка мира в норвежском Холменколлене, который запланирован на 17-20 марта.

Добавим, что на этапе в Анси мужская сборная Украины будет представлена не основным составом. Это связано с подготовкой к Олимпийским играм-2022.