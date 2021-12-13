Анси-2021: расписание гонок четвертого этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

Он будет состоять из трех дисциплин.
С 16 по 19 декабря во французском Анси пройдет четвертый этап Кубка мира по биатлону-2021/22.
В программу этого этапа вошли три гонки: спринт, гонка преследования и масс-старт.
4 ЭТАП
Анси (Франция)
16-19 декабря
16 декабря
15:15 – Спринт, 7,5 км, женщины
17 декабря
15:15 – Спринт, 10 км, мужчины
18 декабря
14:00 – Гонка преследования, 10 км, женщины
16:00 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
19 декабря
13:45 — Масс-старт, 12,5 км, женщины
15:45 — Масс-старт, 15 км, мужчины
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины трансляцию гонок покажет телеканал UA: Первый. Также биатлон можно смотреть онлайн на сайте Суспільне Спорт.
- Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов Кубка мира. Кроме того, с 4 по 20 февраля 2022 года биатлонисты соревнуются на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.
- Биатлонный сезон-2021/22 закроет последний этап Кубка мира в норвежском Холменколлене, который запланирован на 17-20 марта.
Добавим, что на этапе в Анси мужская сборная Украины будет представлена не основным составом. Это связано с подготовкой к Олимпийским играм-2022.
- Сейчас в общем зачете Кубка мира лучшими среди украинцев является Дмитрий Пидручный (20 место и 108 баллов) — у мужчин и Юлия Джима (20, 94) — у женщин;
- В рейтинге Кубка наций мужская команда располагается на седьмой строчке (1 877 очков), женская – на восьмой (1 759). Отметим, место вне топ-10 лишает команду одного биатлониста в заявке на гонку – шесть вместо семи, а одновременно можно выпустить на старт четырех вместо пяти.