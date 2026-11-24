Чоловік вигадав, як стати "пенсіонером"

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Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області визнав винним безробітного жителя Болградського району, який за допомогою штучного інтелекту виготовив собі фальшиве пенсійне посвідчення особи з інвалідністю та завантажив його до електронної заяви на порталі «Дія».

Про це йдеться у вироку суду від 5 листопада 2026 року.

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Як за допомогою смартфона та ChatGPT створили фальшивку

За матеріалами справи, у жовтні 2025 року чоловік знайшов в інтернеті шаблон пенсійного посвідчення. Використовуючи власний смартфон Realme та чат-бот штучного інтелекту ChatGPT, він вписав у бланк вигадану серію, дату видачі та вказав, що нібито є особою з інвалідністю другої групи за загальним захворюванням із довічним терміном дії (хоча насправді інвалідності не мав і пенсію не отримував).

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Після цього фігурант пішов до однієї з друкарень в Ізмаїлі та роздрукував підроблений документ, щоб використовувати його в особистих цілях.

Спроба використати документ у ЦНАПі через «Дію»

Фальшиве посвідчення чоловік зберігав при собі до травня 2026 року. 4 травня він прийшов до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району, заповнив електронну заяву через портал «Дія» та підвантажив до неї відскановану копію підробленого пенсійного посвідчення.

Вирок суду

Дії чоловіка кваліфікували за ч. 1 та ч. 4 ст. 358 КК України (підроблення офіційного документа та використання завідомо підробленого документа). Під час слідства обвинувачений беззаперечно визнав свою провину, щиро розкаявся і погодився на розгляд справи у спрощеному провадженні.

Ізмаїльський міськрайонний суд ухвалив:

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визнати чоловіка винним у вчиненні кримінальних проступків;

за сукупністю правопорушень призначити йому остаточне покарання у вигляді штрафу в розмірі 1700 гривень (100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

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