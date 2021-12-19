Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.
В Одесской области подросток попал под поезд: парень погиб на месте.
Об этом сообщила пресс-служба полиции в Одесской области.
Отмечается, что несчастный случай произошел в воскресенье, 19 декабря, на перегоне у станции Чубовка. Там местного 17-летнего юношу сбил электропоезд.
Машинист рассказал, когда увидел фигуру на путях, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. "Однако наезда избежать не удалось. На место аварии вызвали скорую, но медики лишь констатировали смерть потерпевшего", — говорится в сообщении.
Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.
Как сообщалось, под Киевом женщину сбил поезд. Потерпевшая погибла на месте. Момент трагедии сняли очевидцы. Создается такое впечатление, будто женщина просто не слышала и не видела влечения.
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