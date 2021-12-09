Подошла к путям и ждала поезд: в Николаеве девушка покончила с собой

Подошла к путям и ждала поезд: в Николаеве девушка покончила с собой

Полиция выясняет причины суицида.

Сегодня, 9 декабря, в Николаеве бросилась под поезд 17-летняя девушка. Трагедия произошла около 7 часов утра на железнодорожном перегоне между станциями "Николаев" и "Кульбакино".

Об этом сообщает местное издание "Новости-N".

Машинист пассажирского поезда "Харьков-Николаев" увидел девушку, подошедшую к железнодорожным путям. Когда поезд приблизился, она вдруг бросилась прямо под колеса. Машинист применил экстренное торможение, однако шансов спасти девушку не было. Поезд остановился, когда тело девушки было уже под третьим вагоном.

Вызванные на место происшествия сотрудники полиции установили личность погибшего. Ею оказалась жительница Николаева 2004 года рождения. Причины, заставившие девушку покончить с собой, будут устанавливаться в ходе дальнейшего расследования.

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