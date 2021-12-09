С мужем Нади Дорофеевой Дантесом произошла беда: "Лежал без сознания в ванне"

Артистка не на шутку разволновалась из-за любимого.

Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с фанами жуткой историей, произошедшей с ее мужем Владимиром Дантесом.

На днях супруги побывали на громкой вечеринке по случаю 32-летия режиссера Таню Муиньо и там, наверное, очень хорошо повеселились.

"Было супер весело. У Вовы, например, от танцев лопнули его кожаные штаны, причем так, что правая штанина от ширинки решила отделиться. Это выглядело очень смешно. В 1:30 мы уже легли спать", - начала рассказ Дорофеева.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес выглядели так на вечеринке Муиньо / instagram.com/nadyadorofeeva

А потом артистка поделила историю от имени своего и мужа:

"Вова: "В 8:30 утра я решил встать в туалет. Забегая вперед, скажу, что после гулянок рекомендую делать это сидя. Открываю глаза – почему-то плачет Надя, я весь мокрый, и все это мешает мне спокойно заснуть, как и какая-то огромная шишка на затылке". Надя: "В 8:3Я кинулась его приводить в сознание, но он лишь тихонько стонал.

Я поливала его водой, била по щекам , пыталась поднять и в какой-то момент он просто замер и перестал издавать звуки. Тут я даже не хочу описывать о чем я думала…" – честно призналась Дорофеева.

От нервов Надя даже забыла телефон скорой, а когда вспомнила и начала звонить "Вова встал и просто прошел мимо нее и лег в постель".

"Вова: "Надя не могла успокоиться, тем самым мешала мне уснуть, как и тошнота, которая появлялась всякий раз, когда я поворачивался". Надя: "В целом в больнице нам сказали, что у Вовы сотрясение средней тяжести. Врачи были хорошие, как и вечеринка", — поделилась Дорофеева.

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