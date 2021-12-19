Полнолуние 19 декабря 2021: три ритуала и обряда для привлечения денег

Традиционно ритуалы для получения денег делают в ночь полнолуния, когда небо ясное и на нем она хорошо видна.

19 декабря 2021 года над Землей взойдет последняя полная Луна в этом году. В календарях народов мира ее называют Луной длинной ночи, холодной, волчьей, дубовой Луной, Луной треска деревьев и большой зимней Луной.

Астрологи и эзотерики издревле считали, что полнолуние - это время, когда человек накапливает максимум энергии, поэтому в эти дни можно проводить различные обряды и ритуалы для привлечения, например, любви, денег, исполнения желаний. Также полнолуние - время энергетического пика, когда при минимуме усилий можно достичь максимального результата.

Полнолуние - самый магический период. Именно в это время считается, что лунатики ходят по крышам, а ведьмы, устраивают свои шабаши. Из-за этого предлагаем вашему вниманию три ритуала на последние полнолуние в этом году для привлечения денег.

Полнолуние 19 декабря: ритуал для увеличения денег

Этот ритуал делается в ночь полнолуния, когда небо ясное и на нем она хорошо видна.

Вам понадобится чашка и монетка серебристого цвета. Наполните чашу проточной водой или водой из родника и бросьте в нее ее.

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Поставьте емкость с водой на подоконник таким образом, чтобы в неё падал лунный свет. Постарайтесь, чтобы он хоть немного отразилась в ней. Не спеша проведите рукой над водой, как будто вы собираете ладонью лунное серебро. После этого воду вылейте в землю, а монету положить в кошелек и всегда носить с собой для привлечения денег.

Полнолуние 19 декабря: обряд для денег

Берем три любые монеты одинакового номинала, которые нужно положить в левый карман, при этом одежда должна быть повседневной. А в правый карман – любой магнит. После этого зажигаем свечу. Ждем, когда свеча полностью прогорит, перекладываем монеты из кармана в кошелек и храним их там до следующего полнолуние. Эзотерики будут считать, что монеты будут привлекать денежные потоки всё это время. Заметим, что этот ритуал можно проводить каждый месяц в полнолуние.

Полнолуние 19 декабря: обряд для привлечения денег

В полнолуние соберите по дому всю мелочь. После того как приняли душ, старательно "полейте" себя дождем монеток, но их перед этим обязательно помойте. Эзотерики считают, что этот обряд работает лучше всего для разовых получений денег.

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