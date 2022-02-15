В США разбился самолет с восемью людьми на борту, поиск тел продолжается

Спасатели обнаружили тело одного погибшего. В то же время поиски основной части самолета и экипажа продолжаются.
В американском штате Северная Каролина вблизи Внешних отмелей разбился небольшой самолет Pilatus PC-12/47 с восемью людьми на борту.
Об этом ообщает The Associated Press.
Отмечается, что береговая охрана в воскресенье получила сообщение о возможной авиакатастрофе, когда диспетчер авиабазы морской пехоты Cherry Point проинформировал о самолете, который некоторое время хаотично вел себя на радаре, а затем исчез с экрана.
На месте инцидента обнаружили несколько обломков воздушного судна. В то же время поиски основной части самолета и экипажа продолжаются с участием лодок и вертолета трех станций береговой охраны, местных пожарных, сотрудников полиции, а также пляжной бригады.
По словам шерифа округа Картерет Аса Бака, в понедельник, 14 февраля, спасателям удалось обнаружить и идентифицировать тело одного погибшего. По его словам, правоохранители "не имеют никаких данных, указывающих на то, что в авиакатастрофе кто-то уцелел".
"У нас здесь проходит масштабное мероприятие, — заявил капитан береговой охраны США Мэтью Дж. Байер. — Мы хотим, чтобы жители округа Картерет и восточной части Северной Каролины знали, что ваша береговая охрана делает все возможное вместе с нашими партнерами".
Байер рассказал, что большинство членов семей пассажиров самолета проживают в Картерете, прибрежном округе с населением почти 70 тысяч человек.
Причина падения воздушного судна неизвестна. Национальный совет по безопасности на транспорте США начал расследование инцидента.
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