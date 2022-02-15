Астрологический прогноз на 15 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: несмотря на кристальную чистоту дня, он не создаст благоприятных условий для бизнеса и финансовых сделок, поэтому их лучше отложить на пару дней.

Символ дня: лестница.

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: белый, серебристый, нежно-голубой, жемчужно-серый.

Счастливые камни дня: чароит, жемчуг (любого цвета, кроме черного), изумруд.

За какую часть тела отвечает: селезенка.

Болезни дня: в этот день снизится свертываемость крови, поэтому от хирургических операций, даже если речь идет всего лишь о маникюре или педикюре, лучше отказаться. Зато время благоприятно для очищения организма от шлаков и токсинов.

Афоризм дня: "Следуй своей дорогой, и пусть другие люди говорят что угодно" (Данте Алигьери).

Геометрическая фигура дня: круг.

Брак и отношения дня: один из лучших дней для бракосочетания – семья будет счастливой и крепкой. Можно встречаться и общаться с друзьями – удастся помириться даже с теми, с кем мы длительное время были в ссоре.

Мистика дня: можно проводить обряды, использующие воду – она сегодня облагает особой силой.

Табу дня: ни в коем случае нельзя волноваться, это негативным образом скажется как на здоровье, так и на жизни в целом.

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