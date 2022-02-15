Астрологічний прогноз на 15 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: незважаючи на кришталеву чистоту дня, вона не створить сприятливих умов для бізнесу та фінансових угод, тому їх краще відкласти на кілька днів.

Символ дня: сходи.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щаслива цифра дня: 7.

Щасливий колір дня: білий, сріблястий, ніжно-блакитний, перловий-сірий.

Щасливий камінь дня: чароїт, перли (будь-якого кольору, крім чорного), смарагд.

За яку частину тіла відповідає: селезінка.

Хвороби дня: у цей день знизиться згортання крові, тому від хірургічних операцій, навіть якщо йдеться лише про манікюр або педикюр, краще відмовитися. Зате час сприятливий для очищення організму від шлаків та токсинів.

Афоризм дня: "Іди своєю дорогою, і нехай інші люди кажуть, що завгодно" (Данте Аліг'єрі).

Геометрична фігура дня: коло.

Шлюб і стосунки дня: один із найкращих днів для одруження – сім'я буде щасливою та міцною. Можна зустрічатися та спілкуватися з друзями – вдасться помиритися навіть із тими, з ким ми тривалий час були у сварці.

Містика дня: можна проводити обряди, які використовують воду, – вона сьогодні має особливу силу.

Табу дня: в жодному разі не можна хвилюватися, це негативно позначиться як на здоров'ї, так і на житті в цілому.

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