США призвали своих граждан немедленно уехать из Беларуси

США призвали своих граждан немедленно уехать из Беларуси

Американцев также призвали избегать путешествий в Беларусь из-за "непредсказуемой" ситуации в регионе.

США призвали своих граждан немедленно уехать из Беларуси и избегать любых поездок в эту страну на фоне эсклации ситуации вокруг Украины.

Соответствующее сообщение в понедельник, 14 февраля, появилось на сайте Госдепа.

"Граждане США, которые находятся в Беларуси, должны немедленно уехать на коммерческие или частные средства", — заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, Госдеп призвал не въезжать в Беларусь из-за "произвольного применения законов, риска задержания, необычного и волнующего наращивания российского военного могущества вдоль границы Беларуси с Украиной, COVID-19 и связанных с ним ограничений на въезд".

В объявлении указывается, что на фоне увеличения необычной и волнующей военной активности России вблизи границы с Украиной, "ситуация непредсказуема и в регионе наблюдается повышенная напряженность".

"Также возможно потенциальное преследование, направленное непосредственно на иностранцев, — добавили в американском ведомстве. — Учитывая повышенную нестабильность ситуации, гражданам США не рекомендуется ездить в Беларусь".

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В Госдепе указали, что возможности американского правительства по предоставлению плановых или неотложных услуг гражданам США в Беларуси "уже серьезно ограничены".

Там также напомнили, что 12 февраля приняли решение о сокращении большинства сотрудников посольства США по прямому найму в Киеве из-за "угрозы военных действий со стороны России".

В конце прошлой недели Белый дом призвал находящихся в Украине граждан США покинуть ее территорию в течение 24-48 часов.

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