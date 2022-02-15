Пентагон ищет способ наземной доставки летального оружия для Украины

Остин хочет использовать наземные маршруты, чтобы предоставить украинцам летальную помощь, если Россия начнет атаку.

Пентагон надеется оказать военную помощь Украине через наземную доставку, чтобы помочь Киеву с сопротивлением внутри страны в случае вторжения России.

Об этом со ссылкой на собственные источники в Палате представителей США сообщает The Hill.

По данным издания, американский министр обороны Ллойд Остин хочет использовать наземные маршруты вместо доставки по воздуху, чтобы оказать украинцам летальную помощь, если Россия начнет атаку.

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Соответствующее заявление советник по национальной безопасности США Джейк Салливан якобы озвучил членам Палаты представителей во время личного разговора в понедельник, 14 февраля.

Ожидается, что глава Минобороны США поднимет соответствующий вопрос во время переговоров с представителями стран НАТО на этой неделе, когда с рабочими визитами поедет в Брюссель и Восточную Европу.

Напомним, что Остин примет участие в совещании министров обороны НАТО 16-17 февраля, организованном генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом, а также посетит Бельгию, Польшу и Литву, где встретится с высокопоставленными военными и правительственными лидерами.

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