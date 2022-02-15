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Канада предоставит Украине летальное оружие и $392 млн кредита

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Канада предоставит Украине летальное оружие и $392 млн кредита

Associated Press

Канада обещает поддерживать стабильность украинской экономики перед агрессивным наращиванием войск РФ.

Канада предоставит Украине кредит в размере до 500 миллионов канадских долларов ($392,8 млн) и летальное вооружение с боеприпасами на сумму 7,8 миллиона канадских долларов ($6,1 млн).

Соответствующее заявление канадский премьер-министр Джастин Трюдо озвучил в понедельник, 14 февраля, пишет CPAC.

Как подчеркнула министр финансов Канады Христя Фриланд, решение предоставить Украине дополнительный займ направлено на "поддержку экономической устойчивости страны на фоне российской военной агрессии".

"Украина находится на передовой в борьбе между демократией и авторитаризмом. Ставки в этом конфликте огромны и связаны с национальными интересами Канады, — отметила она. — Канада едина со своими союзниками в G7 и НАТО в решимости защитить экономическую и демократическую стабильность Украины".

В финансовом ведомстве добавили, что "перед агрессивным наращиванием российского военного могущества в Украине и вокруг нее Канада продолжит поддерживать стабильность украинской экономики, сохраняя при этом приверженность деэскалации".

Напомним, что в январе правительство Канады одобрило предоставление Украине кредита в размере 120 миллионов долларов.

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