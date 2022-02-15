Канада надасть Україні летальну зброю і $392 млн кредиту

Канада обіцяє підтримувати стабільність української економіки перед агресивним нарощуванням військ РФ.

Канада надасть Україні кредит у розмірі до 500 мільйонів канадських доларів ($392,8 млн) та летальне озброєння і боєприпаси на суму 7,8 мільйона канадських доларів ($6,1 млн).

Відповідну заяву канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо озвучив у понеділок, 14 лютого, пише CPAC.

Як підкреслила міністерка фінансів Канади Христя Фріланд, рішення надати Україні додаткову позику спрямоване на "підтримку економічної стійкості країни на тлі російської військової агресії".

Також читайте Канада вимагає від РФ припинити дезінформаційну кампанію проти України: подробиці

"Україна перебуває на передовій у боротьбі між демократією та авторитаризмом. Ставки у цьому конфлікті величезні і пов'язані з національними інтересами Канади, - наголосила вона. - Канада єдина зі своїми союзниками з G7 та НАТО у рішучості захистити економічну та демократичну стабільність України".

У фінансовому відомстві додали, що "перед агресивним нарощуванням російської військової могутності в Україні та навколо неї Канада продовжить підтримувати стабільність української економіки, зберігаючи при цьому відданість деескалації".

Нагадаємо, що в січні уряд Канади схвалив надання Україні кредиту в розмірі 120 мільйонів доларів.

Читайте також: