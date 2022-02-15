Канада надасть Україні летальну зброю і $392 млн кредиту

Канада обіцяє підтримувати стабільність української економіки перед агресивним нарощуванням військ РФ.
Канада надасть Україні кредит у розмірі до 500 мільйонів канадських доларів ($392,8 млн) та летальне озброєння і боєприпаси на суму 7,8 мільйона канадських доларів ($6,1 млн).
Відповідну заяву канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо озвучив у понеділок, 14 лютого, пише CPAC.
Як підкреслила міністерка фінансів Канади Христя Фріланд, рішення надати Україні додаткову позику спрямоване на "підтримку економічної стійкості країни на тлі російської військової агресії".
"Україна перебуває на передовій у боротьбі між демократією та авторитаризмом. Ставки у цьому конфлікті величезні і пов'язані з національними інтересами Канади, - наголосила вона. - Канада єдина зі своїми союзниками з G7 та НАТО у рішучості захистити економічну та демократичну стабільність України".
У фінансовому відомстві додали, що "перед агресивним нарощуванням російської військової могутності в Україні та навколо неї Канада продовжить підтримувати стабільність української економіки, зберігаючи при цьому відданість деескалації".
Нагадаємо, що в січні уряд Канади схвалив надання Україні кредиту в розмірі 120 мільйонів доларів.
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