Канада вимагає від РФ припинити дезінформаційну кампанію проти України: подробиці

Канада вимагає від РФ припинити дезінформаційну кампанію проти України: подробиці

РФ також намагається зобразити Україну агресором у цій кризі.

Активна російська кампанія із дезінформації намагається спотворити ситуацію в Україні та виправдати справжнього агресора.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, - пише Укрінформ.

“Чинна криза в Україні показує нам небезпеку дезінформації. Росія просуває неправдивий наратив, аби підірвати український уряд. РФ також намагається зобразити Україну агресором у цій кризі. Скажу однозначно: Україна - жертва, а Росія - агресор”, - сказала Жолі.

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Вона наголосила, що Канада “продовжить працювати із міжнародними партнерами, в тому числі в рамках механізму швидкого реагування G7, аби відстежувати та реагувати на неправдиві російські наративи”. “Ми закликаємо Росію знизити напруження, припинити дезінформацію, пропаганду та шкідливі дії у соціальних мережах”, - зазначила міністр.

Жолі додала, що Канада “продовжить відстоювати демократію та права людини, в тому числі право на свободу вираження”.

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