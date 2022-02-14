В Минобороны рассказали, будут ли вводить военное положение

В Минобороны рассказали, будут ли вводить военное положение

Алексей Резников заверил, что причин для паники и "упаковки чемоданов" нет.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что в настоящее время в Украине оснований для введения военного положения нет.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова".

По словам министра, причин для "упаковки чемоданов" нет.

"Я убежден, что для введения такого особого режима оснований сегодня нет. Только ради того, чтобы нормировать медийное пространство, ни в коем случае делаться это не может. Мы живем в демократической стране и учимся проходить такие испытания", — отметил Резников.

Глава Минобороны считает, что этот "кризис" носит информационный характер и Украина выйдет из него сильнее.

"Военное положение вводится, если есть непосредственная агрессия, вторжение. Я надеюсь, что такого вторжения не произойдет", — добавил он.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, почему Россия завтра не нападет на Украину.

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