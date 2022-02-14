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"Мы дома, мы в Украине": Зеленские сняли домашнее видео

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"Мы дома, мы в Украине": Зеленские сняли домашнее видео

Владимир и Елена Зеленская

Перед этим звучали фейки, якобы семья президента уехала за границу.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей женой Еленой записали домашнее видео. На нем отметили, что находятся в Украине и не убегали за границу.

"Всем добрый вечер! 14 февраля 2022 года. Снимаем это видео с женой не просто так. Очень важно сейчас показать всем, что мы вместе, мы дома, мы в Украине", — сказал Владимир Зеленский.

"Поздравляем всех с Днем влюбленных! Хотим сказать — любите друг друга, любите Украину!" — отметила Елена Зеленская. В руках она держала букет из ромашек. Потом муж поцеловал ее, а она в ответ - его.

Ранее в СМИ появилась информация, что на фоне предполагаемого российского военного вторжения Елена Зеленская якобы покинула Украину. Во время пресс-конференции 14 февраля президент Владимир Зеленский заверил, что вся его семья находится в Украине.

"Моя семья всегда со мной и Украиной. Это принципиально для Украины и общества – быть здесь", — сказал Зеленский.

Впоследствии в Сети появилось фото, подтверждающее, что супруга президента Украины Елена Зеленская не выезжала за границу и находится в Киеве.

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