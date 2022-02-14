"Мы дома, мы в Украине": Зеленские сняли домашнее видео

Перед этим звучали фейки, якобы семья президента уехала за границу.
Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей женой Еленой записали домашнее видео. На нем отметили, что находятся в Украине и не убегали за границу.
"Всем добрый вечер! 14 февраля 2022 года. Снимаем это видео с женой не просто так. Очень важно сейчас показать всем, что мы вместе, мы дома, мы в Украине", — сказал Владимир Зеленский.
"Поздравляем всех с Днем влюбленных! Хотим сказать — любите друг друга, любите Украину!" — отметила Елена Зеленская. В руках она держала букет из ромашек. Потом муж поцеловал ее, а она в ответ - его.
Ранее в СМИ появилась информация, что на фоне предполагаемого российского военного вторжения Елена Зеленская якобы покинула Украину. Во время пресс-конференции 14 февраля президент Владимир Зеленский заверил, что вся его семья находится в Украине.
"Моя семья всегда со мной и Украиной. Это принципиально для Украины и общества – быть здесь", — сказал Зеленский.
Впоследствии в Сети появилось фото, подтверждающее, что супруга президента Украины Елена Зеленская не выезжала за границу и находится в Киеве.
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