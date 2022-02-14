"Ми вдома, ми в Україні": Зеленські зняли домашнє відео

Перед цим звучали фейки, ніби родина президента виїхала за кордон.
Президент України Володимир Зеленський разом зі своєю дружиною Оленою записали домашнє відео. На ньому зазначили, що перебувають в Україні й не тікали за кордон.
"Всім добрий вечір! 14 лютого 2022 року. Знімаємо це відео з дружиною не просто так. Дуже важливо зараз показати всім, що ми разом, ми вдома, ми в Україні", - сказав Володимир Зеленський.
"Вітаємо всіх з Днем закоханих! Хочемо сказати - кохаймо одне одного, кохаймо Україну!" - зазначила Олена Зеленська. У руках вона тримала букет із ромашок. Після того чоловік поцілував її, а та у відповідь його.
Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що на тлі ймовірного російського військового вторгнення Олена Зеленська ніби залишила Україну. Під час пресконференції 14 лютого президент Володимир Зеленський запевнив, що вся його родина перебуває в Україні.
"Моя сім'я завжди зі мною та з Україною. Це принципово для України та суспільства – бути тут", - сказав Зеленський.
Згодом було у Мережі з'явилося фото, яке підтверджує, що дружина президента України Олена Зеленська не виїжджала за кордон та перебуває в Києві.
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