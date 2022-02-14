Стала відома ймовірна дата зустрічі України та Росії щодо військ на кордоні

Стала відома ймовірна дата зустрічі України та Росії щодо військ на кордоні

Якщо Україна отримає незадовільну інформацію, Кулеба ініціює проведення спільного засідання Постійної ради та форуму співробітництва з безпеки.

Термінова зустріч з Росією щодо зосереджених військ поблизу українського кордону та на окупованих територіях може відбутися вже завтра, 15 лютого. Її ініціювала українська сторона вчора, 13 лютого.

Про це на брифінгу 14 лютого заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

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"Не отримавши запитувану інформацію Дмитро Кулеба вчора доручив направити офіційні запити про застосування наступного елемента механізму Віденського документа-проведення окремої зустрічі ОБСЄ для обговорення посилення і переміщення військ Росії. Така зустріч має відбутися протягом 48 годин, ймовірно 15 лютого", — повідомив Ніколенко.

За його словами, якщо Україна отримає незадовільну інформацію під час зустрічі ОБСЄ, Кулеба ініціює проведення спільного засідання Постійної ради та форуму співробітництва з безпеки.

"У п'ятницю, у разі отримання незадовільної інформації під час зустрічі у вівторок, Кулеба ініціюватиме проведення в ОБСЄ спільного засідання Постійної ради та форуму співробітництва з безпеки. Не тільки для обговорення ситуації на кордонах України, а й для можливого вироблення рекомендацій і подальших кроків щодо Росії", — зазначив Ніколенко.

Нагадаємо, Україна звернулася до Російської Федерації із запитом надати детальні роз'яснення щодо військової діяльності в районах, прилеглих до території України і в тимчасово окупованому Криму.

Росія на запит українського МЗС щодо обгрунтування військової присутності на кордонах не відповіла. Тому Україна вирішила скликати засідання ОБСЄ.

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