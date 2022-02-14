Торт-серце на День святого Валентина

Такий десерт може стати ідеальним подарунком для вашої другої половинки.

14 лютого, у День святого Валентина, закохані всього світу зізнаються одне одному у своїх почуттях та дарують усілякі подарунки: листівки у вигляді серця, шоколад, цукерки, квіти, плюшевих ведмедів та інше.

Але якщо ви хочете зробити подарунок з душею, який запам'ятається надовго, зробіть його самі, а я вам допоможу — приготуймо торт у формі серця з медовими коржами та ванільним крем-сиром. Ви можете додати в такий тортик свою родзинку, доповнивши його смак улюбленим варенням, карамеллю, шоколадом, горішками, та в принципі всім, що вважаєте доречним.

Інгредієнти:

Для коржа:

200 г борошна;

50 г вершкового масла|мастила|;

1 яйце;

80 г цукру;

40 г меду;

0,5 чайної ложки соди;

дрібка солі.

Для крему:

100 г м'якого вершкового масла 82%;

70 г цукрової пудри;

1 чайна ложка ванільного цукру;

300 г вершкового сиру;

100 г вершків 30%.

Для декору:

різні шоколадки;

цукерки;

фрукти;

горіхи;

печиво.

Приготування покроково:

1. У сотейнику змішуємо цукор, мед, яйце та дрібку солі. Додаємо вершкове масло і за постійного нагрівання та помішування доводимо масу до кипіння, але не кип'ятимо.

2. Знімаємо з вогню, додаємо соду та перемішуємо. Маса повинна посвітлішати і збільшиться в обсязі. Залишити на столі до повного остигання.

3. У масу кімнатної температури додаємо половину борошна та перемішуємо. Залишок борошна розподіляємо на столі, зверху викладаємо ще негусту медову масу і вмішуємо борошно.

4. Тісто вийде трохи липким, але не потрібно додавати багато борошна, просто загорніть його в плівку та покладіть у холодильник на кілька годин.

5. Холодне тісто розкочуємо між двома листами пергаменту, завтовшки 3-4 мм.

6. Просто на пергаменті або килимку для випічки вирізаємо коржі у формі серця та відправляємо випікатися у розігріту до 170 градусів духовку. Випікаємо до трохи рум'яного кольору.

7. Ще гарячий корж потрібно покласти на рівну поверхню і дати охолонути. У мене з такої кількості тіста виходить 2 коржі у формі серця розміром 25х20 см або 3 коржі-серця 15х15 см і кілька печива-сердечок для декору.

8. Для крему масло кімнатної температури збиваємо разом із цукровою пудрою і ванільним цукром до пишного стану. Додаємо вершковий сир та перемішуємо на низьких обертах, потім додаємо вершки та ще раз перемішуємо. Крем готовий.

9. Збираємо торт. Для цього на нижній корж із кондитерського мішка відсаджуємо пів сфери з крему, між півсферами можете додати свою родзинку, про яку ми говорили спочатку. Зверху кладете другий корж і рівномірно відсаджуєте такі ж півсфери з крему.

10. Залишилося прикрасити торт нарізаним шоколадом, печивом, фруктами, горіхами - і ваш незабутній подарунок готовий.

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