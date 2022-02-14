Торт-сердце на День святого Валентина

Такой десерт может стать идеальным подарком для вашей второй половинки.

14 февраля, в День святого Валентина, влюбленные всего мира признаются друг другу в своих чувствах и дарят всевозможные подарки: открытки в виде сердца, шоколад, конфеты, цветы, плюшевых медведей и прочее.

Но если вы хотите сделать подарок с душой, который запомнится надолго, сделайте его сами, а я вам помогу — давайте приготовим торт в форме сердца с медовыми коржами и ванильным крем-чизом. Вы имеете возможность добавить в такой тортик свою изюминку, дополнив его вкус любимым вареньем, карамелью, шоколадом, орешками, да в принципе всем, что посчитаете уместным.

Ингредиенты:

Для коржа:

200 г муки;

50 г сливочного масла;

1 яйцо;

80 г сахара;

40 г мёда;

0,5 чайной ложки соды;

щепотка соли.

Для крема:

100 г мягкого сливочного масла 82%;

70 г сахарной пудры;

1 чайная ложка ванильного сахара;

300 г сливочного сыра;

100 г сливок 30%.

Для декора:

различные шоколадки;

конфеты;

фрукты;

орехи;

печенье.

Приготовление пошагово:

1. В сотейнике смешиваем сахар, мёд, яйцо и щепотку соли. Добавляем сливочное масло и при постоянном нагреве и помешивании доводим массу до кипения, но не кипятим.

2. Снимаем с огня, добавляем соду и перемешиваем. Масса должна посветлеть и увеличится в объёме. Оставить на столе до полного остывания.

3. В массу комнатной температуры добавляем половину муки и перемешиваем. Остаток муки распределяем на столе, сверху выкладываем еще не сильно густую медовую массу и вмешиваем муку.

4. Тесто получится немного липким, но не нужно добавлять много муки, просто заверните его в пленку и положите в холодильник на несколько часов.

5. Холодное тесто раскатываем между двумя листами пергамента, толщиной 3-4 мм.

6. Прямо на пергаменте или коврике для выпечки вырезаем коржи в форме сердца и отправляем выпекаться в разогретую до 170 градусов духовку. Выпекаем до слегка румяного цвета.

7. Ещё горячий корж нужно уложить на ровную поверхность и дать остыть. У меня из такого количества теста получается 2 коржа в форме сердца размером 25х20 см или 3 коржа-сердца 15х15 см и несколько печений-сердечек для декора.

8. Для крема масло комнатной температуры взбиваем вместе с сахарной пудрой и ванильным сахаром до пышного состояния. Добавляем сливочный сыр и перемешиваем на низких оборотах, затем добавляем сливки и еще раз перемешиваем. Крем готов.

9. Собираем торт. Для этого на нижний корж из кондитерского мешка отсаживаем полусферы из крема, между полусфер можете добавить свою изюминку, о которой мы говорили вначале. Сверху кладете второй корж и равномерно отсаживаете такие же полусферы из крема.

10. Осталось украсить торт нарезанными шоколадом, печеньем, фруктами, орехами и ваш незабываемый подарок готов.

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Любите и будьте любимы! Пусть рядом с вами всегда будет надежный и верный партнер.

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