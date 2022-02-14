Торт-сердце на День святого Валентина

Такой десерт может стать идеальным подарком для вашей второй половинки.
14 февраля, в День святого Валентина, влюбленные всего мира признаются друг другу в своих чувствах и дарят всевозможные подарки: открытки в виде сердца, шоколад, конфеты, цветы, плюшевых медведей и прочее.
Но если вы хотите сделать подарок с душой, который запомнится надолго, сделайте его сами, а я вам помогу — давайте приготовим торт в форме сердца с медовыми коржами и ванильным крем-чизом. Вы имеете возможность добавить в такой тортик свою изюминку, дополнив его вкус любимым вареньем, карамелью, шоколадом, орешками, да в принципе всем, что посчитаете уместным.
Ингредиенты:
Для коржа:
- 200 г муки;
- 50 г сливочного масла;
- 1 яйцо;
- 80 г сахара;
- 40 г мёда;
- 0,5 чайной ложки соды;
- щепотка соли.
Для крема:
- 100 г мягкого сливочного масла 82%;
- 70 г сахарной пудры;
- 1 чайная ложка ванильного сахара;
- 300 г сливочного сыра;
- 100 г сливок 30%.
Для декора:
- различные шоколадки;
- конфеты;
- фрукты;
- орехи;
- печенье.
Приготовление пошагово:
1. В сотейнике смешиваем сахар, мёд, яйцо и щепотку соли. Добавляем сливочное масло и при постоянном нагреве и помешивании доводим массу до кипения, но не кипятим.
2. Снимаем с огня, добавляем соду и перемешиваем. Масса должна посветлеть и увеличится в объёме. Оставить на столе до полного остывания.
3. В массу комнатной температуры добавляем половину муки и перемешиваем. Остаток муки распределяем на столе, сверху выкладываем еще не сильно густую медовую массу и вмешиваем муку.
4. Тесто получится немного липким, но не нужно добавлять много муки, просто заверните его в пленку и положите в холодильник на несколько часов.
5. Холодное тесто раскатываем между двумя листами пергамента, толщиной 3-4 мм.
6. Прямо на пергаменте или коврике для выпечки вырезаем коржи в форме сердца и отправляем выпекаться в разогретую до 170 градусов духовку. Выпекаем до слегка румяного цвета.
7. Ещё горячий корж нужно уложить на ровную поверхность и дать остыть. У меня из такого количества теста получается 2 коржа в форме сердца размером 25х20 см или 3 коржа-сердца 15х15 см и несколько печений-сердечек для декора.
8. Для крема масло комнатной температуры взбиваем вместе с сахарной пудрой и ванильным сахаром до пышного состояния. Добавляем сливочный сыр и перемешиваем на низких оборотах, затем добавляем сливки и еще раз перемешиваем. Крем готов.
9. Собираем торт. Для этого на нижний корж из кондитерского мешка отсаживаем полусферы из крема, между полусфер можете добавить свою изюминку, о которой мы говорили вначале. Сверху кладете второй корж и равномерно отсаживаете такие же полусферы из крема.
10. Осталось украсить торт нарезанными шоколадом, печеньем, фруктами, орехами и ваш незабываемый подарок готов.
Любите и будьте любимы! Пусть рядом с вами всегда будет надежный и верный партнер.
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