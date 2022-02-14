Арахамия объяснил, почему Россия завтра не нападет на Украину

В то же время Арахамия отмечает, что нет уверенности в том, что через несколько месяцев РФ не сможет сконцентрироваться.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, почему считает невозможным новое нападение России на Украину в ближайшие дни.
Об этом лидер "Слуги народа" сказал во время совместного марафона "Право на владу" и "Твій вечір" на телеканале 1+1.
Он пояснил, что когда в прошлом году была эскалация, вокруг границ Украины было сконцентрировано 220 тысяч российских солдат и техники. Этого контингента, по его словам, теоретически достаточно, чтобы совершить полномасштабное нападение на Украину. Сейчас вокруг границ гораздо меньше войск РФ – чуть больше 120 тысяч.
"Почти вдвое меньше, чем тогда. Но, с точки зрения информационной (войны. — Ред.) кажется, что завтра будет нападение. Даже теоретически, как объяснили нам военные, полномасштабное нападение сейчас невозможно. Это не значит, что через месяц-два они не смогут сконцентрироваться", – отметил Арахамия.
Кроме того, нардеп добавил, что вторым фактором являются погодные условия.
"Потепление. Есть информация, что десятки танков уже увязли в болотах – и они просто даже на период учений имеют большие проблемы, каким образом технику доставать", – пояснил Давид Арахамия.
И третьим фактором, почему сейчас, по мнению Арахамии, полномасштабное нападение РФ невозможно, является то, что по координационным действиям разведка не видит непосредственной подготовки россиян.
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