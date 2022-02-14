Арахамия заявил о возвращении некоторых нардепов в Украину

Депутаты вернутся в Украину в течение 24 часов.

Народные депутаты Украины, находящиеся за границей, возвращаются в Украину.

Об этом во время совместного марафона "Право на владу" и "Твій вечір" на "1+1" сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"По моей информации, я же в парламенте со всеми фракциями общаюсь, многие народные депутаты, которые сейчас за границей из других фракций – возвращаются. В течение этих 24 часов", — сказал Арахамия.

Арахамия уверяет, что нардепы возвращаются в Украину

Напомним, Владимир Зеленский призвал государственных служащих и нардепов, выехавших за границу из-за угрозы российской агрессии, вернуться в Украину. На это он дал 24 часа.

Ранее председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук высказал мнение, что все нардепы, которые хотят защищать Украину, завтра будут в зале Рады на заседании.

По состоянию на вечер 14 февраля за пределами Украины находятся 23 народных депутата.