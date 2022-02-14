Арахамія заявив про повернення деяких нардепів до України з-за кордону

Депутати повернуться до України протягом 24 годин.

Народні депутати України, які перебувають за кордоном, повертаються до України.

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Про це під час спільного марафону "Право на владу" та "Твій вечір" на "1+1" сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"За моєю інформацією, я ж в парламенті зі всіма фракціями спілкуюся, багато народних депутатів, які зараз за кордоном, з інших фракцій - повертаються. Протягом цих 24 годин", - сказав Арахамія.

Арахамія запевняє, що нардепи повертаються до України

Нагадаємо, Володимир Зеленський закликав державних службовців та нардепів, які виїхали за кордон через загрозу російської агресії, повернутися до України. На це він дав 24 години.

Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук висловив думку, що всі ті нардепи, які хочуть боронити Україну, завтра будуть в залі Ради на засіданні.

Станом на вечір 14 лютого за межами України перебувають 23 народних депутатів.