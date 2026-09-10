Один нардеп може коштувати бюджету понад 5 мільйонів гривень на рік: на що йдуть ці гроші

Верховна Рада України / © Getty Images

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Витрати держави на роботу одного народного депутата можуть сягати близько 435 тисяч гривень на місяць. Водночас безпосередня зарплата парламентаря в середньому становить близько 60 тисяч гривень.

Про це йдеться в аналізі Руху ЧЕСНО.

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Найбільша частина витрат припадає не на зарплату самого депутата, а на забезпечення його діяльності. 2026 року виплати на депутатську роботу збільшили втричі — з 60 до 200 тисяч гривень щомісяця.

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Окрім цього, бюджет може покривати до 20 тисяч гривень на житло, близько 7 тисяч на проїзд та майже 146 тисяч гривень на зарплати помічників. Разом із зарплатою самого парламентаря загальна сума може наближатися до 435 тисяч гривень на місяць, або понад 5 мільйонів гривень на рік.

Водночас посадовий оклад рядового народного депутата значно нижчий — 33 280 гривень. Однак завдяки різним надбавкам фактичні виплати зростають майже вдвічі.

Депутати можуть отримувати доплату до 100% окладу за інтенсивність праці, а також надбавки за науковий ступінь, почесні звання та роботу з державною таємницею.

За даними декларацій, 2025 року середня зарплата народного депутата з урахуванням надбавок становила 60 892 гривні на місяць. Половина парламентарів отримувала від 60 до 70 тисяч гривень.

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Найвища середня зарплата була у голови Верховної Ради Руслана Стефанчука — близько 94 тисяч гривень на місяць. Серед інших високооплачуваних депутатів — Олександр Мережко із близько 84 тисячами та Валерій Зуб і Григорій Мамка, які отримували близько 82 тисяч гривень.

Водночас виплати можуть скорочувати через пропуски голосувань та засідань комітетів. 2025 року семеро народних депутатів через прогули взагалі не отримували депутатської зарплати.

Окремою статтею витрат стали компенсації за невикористані відпустки. За даними ЧЕСНО, в окремих депутатів такі виплати перевищували пів мільйона гривень.

Також держава компенсує парламентарям оренду житла. 2025 року такою можливістю скористалися 114 депутатів, серед яких були й ті, хто декларував значні грошові заощадження. Загалом за рік на оренду квартир чи готельних номерів для нардепів пішло 25 млн бюджетних коштів.

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Нагадаємо, у держбюджеті України бракує близько трильйона гривень навіть для покриття поточних виплат військовослужбовцям. Через дефіцит коштів анонсована в червні нова система грошового забезпечення військових із максимальними виплатами до 460 тисяч гривень досі не запрацювала.

Загалом, ситуація з дефіцитом державного бюджету України залишається критичною, через що уряд продовжує готувати рішення для залучення міжнародного фінансування.

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