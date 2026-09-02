Жорстка економія в Україні: що пообіцяли пенсіонерам

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Кабінет міністрів планує переглянути бюджетні витрати та скоротити фінансування напрямів, які не дають очікуваного результату. Водночас соціальні виплати, зокрема зарплати та пенсії, мають залишитися повністю профінансованими.

Про це заявив народний депутат України, член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов в ефірі «Ми — Україна».

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За його словами, питання щодо планів уряду з оптимізації бюджетних видатків депутати планують порушити під час години запитань до уряду в п’ятницю.

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«В п’ятницю буде година запитань до уряду, і ми плануємо запитати пана Корецького стосовно того, як насправді планується скорочувати видатки. Соціальні видатки, які, скажімо так, цільові, направлені на зарплати та пенсії нашим громадянам, вони будуть виплачені в повному обсязі і ніяк не постраждають. Але переглядати статті, які, скажімо так, не працюють, не почали працювати або показали негативний результат — їх потрібно скоротити», — сказав Леонов.

Насамперед можуть оптимізувати видатки за напрямами, які не запрацювали належним чином або виявилися неефективними.

Деталі плану скорочення бюджетних витрат депутати очікують отримати від уряду під час парламентської години запитань.

Нагадаємо, майже 2600 грн до пенсії щомісяця може отримати частина пенсіонерів. Виплату призначають за умови проживання або роботи у визначених зонах після аварії на ЧАЕС.

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