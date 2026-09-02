Майже 2600 грн до пенсії щомісяця: хто може отримати доплату 2026 року

Гроші

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2026 року частина непрацюючих пенсіонерів може отримувати щомісячну доплату до пенсії у розмірі 2595 грн. Йдеться про людей, які постійно проживають у зоні безумовного (обов’язкового) відселення або в зоні гарантованого добровільного відселення.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

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Право на таку доплату мають пенсіонери, які проживали або працювали в цих зонах станом на 26 квітня 1986 року або у період від 26 квітня 1986-го до 1 січня 1993 року та через це отримали статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи.

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Розмір доплати 2026 року становить 2595 грн.

Хто не отримає доплату

Виплату не призначають людям, які після аварії на ЧАЕС виїхали за межі відповідних зон, а потім повернулися туди на постійне проживання.

Також доплата не передбачена для тих, хто зареєструвався або переїхав до цих зон уже після аварії на Чорнобильській АЕС.

Як підтвердити право на виплату

Якщо в державних реєстрах немає інформації про проживання людини у відповідній зоні станом на 26 квітня 1986 року або в період до 1 січня 1993 року, це може встановити Пенсійний фонд.

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Для цього враховуватимуть, зокрема, наявність статусу особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також відсутність у державних реєстрах даних про зміну місця проживання після 1 січня 1993 року.

Пенсії в Україні — останні новини

У вересні 2026 року частина пенсіонерів отримає підвищені виплати. Зокрема, автоматичні надбавки передбачені за віком і стажем: українцям від 70 до 74 років додадуть 300 грн.

Окремі пенсіонери можуть отримувати на 20% більше, якщо проживають у населених пунктах, які офіційно мають статус гірських.

Для людей з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи пенсійні виплати можуть перевищувати 20 тисяч гривень. Їхній мінімальний розмір залежить від групи інвалідності та розраховується як частка середньої заробітної плати в Україні.

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