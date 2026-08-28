Чоловік виграв мільйони в лотерею, але не отримав жодного долара: причина здивує

Гроші / © Associated Press

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Забутий у кишені лотерейний квиток міг зробити простого прибиральника мільйонером. Проте через запізнення всього на кілька днів чоловік на довгі роки застряг у судах і врешті змінив своє життя кардинальним чином.

Про цю повідомляє Bored panda.

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Трагікомічна ситуація сталася з 23-річним Кларенсом Джексоном-молодшим із Коннектикуту у 1995 році. Тоді він працював прибиральником і доглядав за хворим батьком. Чоловік купив лотерейний білет навмання, і на ньому випали всі шість виграшних номерів, які принесли б йому 5,8 мільйона доларів.

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Через турботи про хворого батька він зовсім забув про свій білет на цілий рік. Згадати про нього вдалося лише тоді, коли рівно через рік, 13 жовтня 1996 року, його сестра випадково натрапила в новинах на повідомлення про невиплачений виграш.

Той день був неділею, а наступний понеділок — державним святом. Чоловік розгубився і вирішив їхати до головного офісу лише в середу. Він просто не знав, що міг забрати виграш у тому ж магазині, де купував білет. Через це він запізнився всього на три дні, і компанія відмовилася віддати йому гроші.

Вражений таким фіналом, Кларенс подав на компанію до суду. Він намагався довести, що обставини були пом’якшувальними, адже він майже рік доглядав за батьком, якого виписали з лікарні лише за тиждень до кінця терміну дії квитка. Проте суди стали на бік лотерейної корпорації.

Незважаючи на невдачу, чоловік присвятив майже 20 років юридичній боротьбі та спробам змінити закон, що згодом навіть наштовхнуло його на думки про політичну кар’єру.

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У виступі в новинах у 2016 році Кларенс уже спокійно ставився до втрати. Під час інтерв’ю він зазначив, що якби отримав таку величезну суму в молодості, це могло б обернутися для нього серйозними проблемами.

Крім того, невдалий лотерейний досвід кардинально змінив його духовне життя. Після візиту місіонерів колишній парафіянин церкви п’ятидесятників прийняв хрещення в Церкві Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Це допомогло йому знайти внутрішній спокій і впоратися з наслідками грандіозної втрати.

Нагадаємо, користувачка TikTok поділилася шокувальною знахідкою в американському секондгенді, де в кишені вживаної куртки виявила чималу суму грошей.

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