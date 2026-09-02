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Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 3–5 вересня
Найближчим часом очікується низька сонячна активність.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 3–5 вересня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем інтенсивності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.
Від четверга до суботи, 3–5 вересня, очікується низька сонячна активність. У цей період геомагнітна обстановка буде переважно спокійною, а помітні магнітні коливанння та магнітні бурі не прогнозуються.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, складені на один день наперед, а решта — лише орієнтовні.