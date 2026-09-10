Сім операцій на серці: що сталося з королевою краси Луцією Сісіч

Міс Австрія 2024 померла у віці 22 рокиЛуція Сісіч / © скриншот з відео

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Національний комітет краси Австрії повідомив про смерть 22-річної Луції Сісіч, яка у 2024 році здобула титул королеви краси країни. Жахлива трагедія стала причиною офіційної відмови Австрії від подальшої участі в конкурсі «Міс Всесвіт 2026». Дівчина померла на початку вересня після тривалої та виснажливої боротьби з важкими проблемами зі здоров’ям.

Організатори конкурсу повідомили сумну звістку на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

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Хвороба та операції королеви краси

Луція Сісіч від самого народження страждала на серйозну ваду серцевого клапана, яка значно ускладнювала її повноцінне життя. Німецьке видання Bild написало, що дівчині довелося перенести 7 складних операцій на серці.

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«Моє дитинство було просто іншим, але воно також зробило мене сильною», — розповідала дівчина раніше.

Свою останню кардіологічну операцію вона перенесла лише за кілька місяців до смерті. Тоді королева краси почувалася з полегшенням і публічно висловлювала сподівання, що втручання тимчасово позбавить її необхідності медичних процедур.

«Спортивні тижні відбувалися без мене», — згадувала 22-річна модель шкільні роки.

Попри фізичні обмеження, у 2024 році вона отримала омріяний титул «Міс Відень», а згодом стала «Міс Австрія». Оскільки через брак спонсорів організатори скасували конкурси 2025 та 2026 років, дівчина зберігала титул національної королеви краси до самої смерті.

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Луція Сісіч / © Instagram

Реакція знаменитостей на трагедію

Смерть молодої красуні викликала великий шок у австрійському суспільстві. Про реакцію публічних людей на смерть віденської моделі повідомляє видання Thanh Niên.

«Спочивай з миром, люба Луціє!» — написав Крістофер Денгг, якого у 2024 році коронували як «Містер Австрія».

Він зізнався, що після здобуття титулів вони стали дуже близькими та підтримували одне одного, наче рідні брат із сестрою. Також свої співчуття висловила австрійська співачка Петра Мельхер.

Луція Сісіч та Крістофер Денгг / © Instagram

«Люція була надзвичайно красивою молодою жінкою, але передусім людиною, чия усмішка, доброта і тепло глибоко зворушили серця всіх, хто її знав», — додав друг сім’ї Мірослав Піпліца.

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Смерть інших королев краси

На жаль, це вже далеко не перша трагедія, коли з життя йдуть молоді титуловані красуні. У 2023 році в Австралії внаслідок нещасного випадку померла 23-річна фіналістка конкурсу краси.

Дівчина професійно займалася кінним спортом, але під час гри в поло її кінь несподівано впав. Модель кілька тижнів провела в критичному стані, після чого родина ухвалила важке рішення відключити її від апаратів життєзабезпечення.

Схожа трагедія сколихнула світ у 2019 році, коли через раптову зупинку серця померла 20-річна модель та власниця титулу «Юна міс Всесвіт-2017». Під час відпочинку на австрійському гірськолижному курорті дівчина просто не спустилася на сніданок.

Батьки знайшли її в ліжку, після чого лікарі ввели дівчину в стан медикаментозної коми через зупинку серця. Організм моделі не витримав навантаження, і вона померла в мюнхенській лікарні через кілька днів після госпіталізації.

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