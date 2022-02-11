В США разбился военный боевой самолет

Пилот смог безопасно катапультироваться. Причина аварии выясняется.

В американском штате Аризона разбился военный боевой самолет.

Об этом сообщает FOX 10 Phoenix.

Самолет Mirage F1 перед крушением выполнял обычную тренировочную миссию. Пилот смог безопасно катапультироваться. Причина аварии выясняется.

"Наши летчики являются нашим важнейшим ресурсом, и мы стремимся выполнять нашу миссию, чтобы как можно безопаснее готовить лучших пилотов-истребителей в мире. Хорошо, что никто не пострадал на месте падения, а пилот благополучно катапультировался и обошелся лишь незначительными травмами", — отметили в военной части.

Напомним, что в Перу разбился самолет с туристами, погибли семь человек.

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