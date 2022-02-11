Под Ровно от взрыва гранаты погибли два человека — соцсети

В результате взрыва погибли 39-летний владелец жилья и его 46-летний знакомый.
В городе Здолбунов Ровенской области в одном из частных домов взорвалась граната.
Об этом сообщила местная журналистка Ольга Ферар в соцсетях.
По предварительным данным, погибли два человека. В доме от взрыва вылетели стекла в окнах. На месте происшествия работают спасатели, медики и правоохранители.
Вскоре полиция Ровенской области сообщила, что от взрыва неизвестного предмета погибли два человека: 39-летний владелец жилья и его 46-летний знакомый.
Полицейские устанавливают, какой именно предмет взорвался.
Напомним, что в Запорожье мужчина ради забавы швырнул гранату на балкон многоэтажки.
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