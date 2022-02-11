Под Ровно от взрыва гранаты погибли два человека — соцсети

Под Ровно от взрыва гранаты погибли два человека — соцсети

В результате взрыва погибли 39-летний владелец жилья и его 46-летний знакомый.

В городе Здолбунов Ровенской области в одном из частных домов взорвалась граната.

Об этом сообщила местная журналистка Ольга Ферар в соцсетях.

По предварительным данным, погибли два человека. В доме от взрыва вылетели стекла в окнах. На месте происшествия работают спасатели, медики и правоохранители.

Фото Ольги Феррар

Вскоре полиция Ровенской области сообщила, что от взрыва неизвестного предмета погибли два человека: 39-летний владелец жилья и его 46-летний знакомый.

Национальная полиция Ровенской области

Полицейские устанавливают, какой именно предмет взорвался.