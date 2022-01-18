В Донецкой области мужчина в собственном дворе взорвался на гранате

Полиция выясняет, где мужчина нашел гранату.

В Донецкой области, в поселке Верхнеторецкое, расположенном фактически на передовой, местный житель погиб от взрыва гранаты РГД-5 на собственном дворе.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

На месте взрыва следователи обнаружили чеку и осколки от снаряда. Где 73-летний мужчина взял гранату, полицейские сейчас выясняют.

Впрочем, из-за близости к фронту найти в Верхнеторецком снаряде было несложно.

Напомним, что в Сети опубликовали видео попытки самосожжения 37-летнего мужчины, поджегшего себя у управления полиции на одной из центральных улиц города Подольска Одесской области.

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