На Донеччині чоловік у власному дворі підірвався на гранаті

Поліція з’ясовує, де чоловік знайшов гранату.

На Донеччині, у селищі Верхньоторецьке, розташованому фактично на передовій, місцевий мешканець загинув від вибуху гранати РГД-5 на власному подвір'ї.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

На місці вибуху слідчі знайшли чеку та осколки від снаряда. Де 73-річний чоловік взяв гранату, поліцейські нині з'ясовують.

Втім, через близкість до фронту знайти у Верхньоторецькому снаряд було нескладно.

Нагадаємо, що у Мережі опублікували відео спроби самоспалення 37-річного чоловіка, який підпалив себе біля управління поліції на одній з центральних вулиць міста Подільська Одеської області.

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