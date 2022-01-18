На Донеччині чоловік у власному дворі підірвався на гранаті

Поліція з’ясовує, де чоловік знайшов гранату.
На Донеччині, у селищі Верхньоторецьке, розташованому фактично на передовій, місцевий мешканець загинув від вибуху гранати РГД-5 на власному подвір'ї.
Про це йдеться в ТСН.12.00.
На місці вибуху слідчі знайшли чеку та осколки від снаряда. Де 73-річний чоловік взяв гранату, поліцейські нині з'ясовують.
Втім, через близкість до фронту знайти у Верхньоторецькому снаряд було нескладно.
Нагадаємо, що у Мережі опублікували відео спроби самоспалення 37-річного чоловіка, який підпалив себе біля управління поліції на одній з центральних вулиць міста Подільська Одеської області.
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