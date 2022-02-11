У США розбився військовий бойовий літак

Пілот зміг безпечно катапультуватися. Причина аварії з’ясовується.

В американському штаті Арізона розбився військовий бойовий літак.

Про це інформує FOX 10 Phoenix.

Літак Mirage F1 перед катастрофою виконував звичайну тренувальну місію. Пілот зміг безпечно катапультуватися. Причина аварії з’ясовується.

"Наші льотчики є нашим найважливішим ресурсом, і ми прагнемо виконувати нашу місію, щоб якомога безпечніше готувати найкращих пілотів-винищувачів у світі. Добре, що ніхто не постраждав на місці падіння, а пілот благополучно катапультувався і обійшовся лише незначними травмами", — зазначили у військовій частині.

Нагадаємо, що у Перу розбився літак з туристами, загинули семеро людей.

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