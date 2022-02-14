Курс доллара и евро на 15 февраля: валюта резко дорожает

Стоимость доллара – 28,5 грн, евро – 32,3 грн.
Во вторник, 15 февраля, доллар и евро существенно подорожают. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 15 февраля 2022 года:
- Доллар США – 28,53 грн (плюс 50 коп.).
- Евро – 32,32 грн (плюс 35 коп.).
Антирекорды гривны в официальных курсах валют НБУ за все годы:
- Доллар США – 30,01 грн (26 февраля 2015 года).
- Евро – 35,66 грн (26 января 2018 года).
Курсы валют в банках и обменниках 14 февраля 2022 года:
В обменниках резко подскочила цена продажи валюты.
- Доллар США – 28,15/28,85 грн.
- Евро – 31,90/32,70 грн.
Удорожание валюты происходит на фоне сообщений о возможном российском военном вторжении в Украину.
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