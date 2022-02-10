Україна вдвічі скоротила споживання газу: у чому причина

За перший тиждень лютого Україна спожила приблизно 350 млн куб.м газу.

Через підвищення температури повітря Україна за перший тиждень лютого спожила вдвічі менше газу, ніж минулого року.

Про це під час брифінгу повідомив міністр енергетики Герман Галущенко у четвер, 10 лютого.

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"Ми спостерігаємо тенденцію до зменшення споживання газу. За перший тиждень лютого Україна спожила приблизно 350 млн куб.м газу, що майже в два рази менше в порівнянні з попереднім роком", - сказав очільник Міненерго.

Він відзначив, що зменшенню споживання газу посприяла погода, оскільки фіксуються підвищення температури повітря. Також він додав, що протягом лютого-березня Міністерство енергетики планує ще поповнити склади вугілля і збільшити запас на 700 тис.тонн.

Раніше повідомляли, що в Уряді оголосили дату, коли енергетика кілька діб працюватиме без Росії і Білорусі.

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