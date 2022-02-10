Що люблять дарувати різні знаки зодіаку

Перед святом ми завжди намагаємося вгадати, що подарують нам близькі і любі люди.

Астрологи впевнені, що подарунок цілком можна передбачити — у кожного зі знаків зодіаку в плані подарунків свої переваги. Про те, чого очікувати на свято від партнера, розповідає астрологиня Людмила Булгакова.

Овен (21.03 — 20.04)

Овни, як відомо, люди імпульсивні, що діють під впливом емоцій і миттєвого настрою. Побачивши щось, що в цей конкретний момент здасться їм співзвучним їхньому мінливому внутрішньому стану, вони можуть тут же це придбати, а, коли вплив хвилини спаде, будуть довго дивуватися: і як це я примудрився! Тому не варто дивуватися, отримавши від них в подарунок найнеймовірніші предмети — наприклад, помпезне преспап'є для квартири в стилі хайтек або справжню шпаківню в подарунок людині, у якої немає дачі.

Телець (21.04 — 21.05)

Тельці впевнені: все, що їх оточує, повинно відповідати їхньому смаку і мати "багатий" вигляд, тобто, бути дорогим і красивим. Подарунки, які вони роблять рідним, друзям і знайомим, в цьому сенсі не виняток. Водночас їх мало хвилює той факт, що об'єкту дарування потенційні подарунки можуть не сподобатися — головне, щоб вони подобалися їм самим. Від представників цього знака можна отримати що-небудь статусне і марне: наприклад, дорогу ручку, якою обдарована нею особа ніколи не буде писати, оскільки вважає за краще комп'ютер, або брендову запальничку для того, хто кидає курити.

Близнята (22.05 — 21.06)

Близнята настільки сильно люблять отримувати подарунки — як з приводу, так і без приводу, що, надаючи комусь навіть незначну послугу, запитують: "А що мені за це буде?", а проводжаючи знайомого за кордон, обов'язково і, як їм здається, ненав'язливо цікавляться: "А що ти мені звідти привезеш?" Водночас, замислюючись про подарунок комусь іншому, представники знака не надто переймаються з цього приводу. Швидше за все, вони передарувати те, що самі отримали в подарунок, але з якоїсь причини не використовували — наприклад, подарунковий сертифікат на невелику суму в ювелірний салон або корпоративний блокнот-щоденник.

Рак (22.06 — 22.07)

Раки понад усе цінують тепло і затишок, водночас необов'язково домашній, вони хочуть — і вміють — робити по-справжньому комфортним навіть номер в готелі або купе в поїзді. Де б вони не з'являлися, вже на наступний день простір навколо них обростає затишними килимками, мереживними серветочками і симпатичними вазочками — як з квітами, так і без. Комусь такі предмети інтер'єру здадуться несмаком, але представники знака без них не уявляють свого життя. Отримати від них в подарунок можна щось відповідне — наприклад, затишний плед або напірник для диванної подушки ручної вишивки.

Лев (23.07 — 21.08)

Леви дуже люблять робити широкі жести, і в цьому сенсі їх, мабуть, можна вважати найбільш щедрими представниками зодіаку. У мистецтві пустити пил в очі рівних їм немає. Вони навряд чи стануть економити на подарунку, оскільки він, на їхній погляд, повинен підкреслити не тільки любов і повагу до людини, якій призначений, але і статус дарувальника. Представники знака просто не можуть дозволити собі дарувати дешеві речі, тому вони вирушать до найдорожчого бутика або ювелірного салону, щоб купити що-небудь вишукане і пафосне — наприклад, золоту шпильку або шарфик від Louis Vuitton.

Діва (22.08 — 23.09)

Діва — найбільш розсудливий і практичний знак Зодіаку. Дізнавшись або згадавши, що у кого з близьких їм людей — рідних або друзів — буде урочистість, вони не куплять в подарунок першу-ліпшу річ, яка трапиться їм на очі. Вони добре продумають, що саме їм потрібно придбати, а потім не полінуються і обійдуть кілька реальних і інтернет-магазинів, щоб переконатися, що вибрали найкращий екземпляр згідно із співвідношенням "ціна-якість". Про те, що їхній подарунок буде з розряду "в господарстві знадобиться", і говорити не варто: це виявиться, наприклад, мультиварка або дорожній несесер.

Терези (24.09 — 23.10)

Терези — справжні поціновувачі прекрасного, вони не тільки чудово розбираються в творах мистецтва, а й — за можливості — оточують себе ними. Крім того, у них є хобі: вони ходять антикварними салонами, вінтажними магазинми, барахолками і блошиними ринками, де розшукують — часом не безуспішно — предмети для колекції витончених штучок, яку збирають досить давно. Також представники знака часто відвідують художні виставки, театри і концерти класичної музики, тому і в подарунок вони, швидше за все, піднесуть, наприклад, антикварну рамку для фотографій або квитки на "Лебедине озеро".

Скорпіон (24.10 — 22.11)

Скорпіони, незважаючи на свою суперечливість і мінливість, щодо подарунків виявляють рідкісну стабільність. Найчастіше вони обирають те, що купили б собі, підкреслюючи тим самим, що цінують людину, якій вони призначені, так само, як і самих себе. Ну а оскільки самі вони ретельно стежать за собою і роблять це за допомогою найбільш дієвих — і найчастіше дорогих — препаратів і ароматів, то і в подарунок виберуть крем або парфуми відомого бренду. Правда, вони можуть підійти не всім, але тут вже представники знака не винні — вони хотіли як краще.

Стрілець (23.11 — 21.12)

Стрільці через власну недолугість — є у них така риса характеру, чого вже тут гріха таїти — як правило, забувають про необхідність купити подарунок другу або близькій людині. Тому в магазини вони кидаються в останній момент, і те, що вони в результаті виберуть, найчастіше виявляється моментом чистого везіння того, кому призначається підношення. Оскільки представників знака смак час від часу зраджує, вони можуть купити як щось унікальне, так і щось зовсім марне: наприклад, вінтажну порцелянову статуетку або мікроскоп.

Козоріг (22.12 — 20.01)

Козороги — скупі, вони не дуже люблять витрачати гроші, до того ж як на себе, так і на інших. Вони не стануть турбуватися через те, що проходять зайвий сезон в стоптаному взутія, головне, щоб сума на їхньому рахунку в банку не постраждала. Тому, придумуючи, що б таке піднести другу або приятелеві, вони вирішать змайструвати подарунок власними руками — наприклад, зв'язати шкарпетки або шарфик. Втім, трапляються ситуації, коли представники знака можуть зробити дорогий і статусний подарунок — наприклад, ювелірну прикрасу, яка, як вони думають, не піде з сім'ї.

Водолій (21.01 — 18.02)

Водолії — великі любителі сюрпризів, які вони обожнюють робити людям, які їх оточують, навіть якщо ті не готові до польоту їхньої бурхливої фантазії. Не дивно, що рідні і близькі, як правило, виявляються не в змозі передбачити або спрогнозувати, що представники знака їм піднесуть і яке шоу влаштують. Але в одному вони можуть бути абсолютно впевнені: щоразу це буде справжнє свято, яке вони забудуть нескоро, якщо, звичайно, забудуть взагалі. Важко викреслити з пам'яті появу на дні народження друга з величезною кількістю надутих гелієм різнокольорових кульок або організований ним політ на повітряній кулі.

Риби (19.02 — 20.03)

Риби — особи романтичні, і подарунки вибирають відповідні — як правило, це щось невагоме і повітряне, з великою кількістю трояндочок і сердечок. Таке підношення незмінно мало б вигляд кічу, якби не смак представників знака, який дозволяє їм вибирати витончені і унікальні речі — як правило, їхні подарунки є справжнім витвором мистецтва як в художньому, так і в практичному сенсі. Так, від них можна отримати як набір кавових срібних ложечок із колодочками з бурштину або нішевий аромат в кришталевому флаконі авторської роботи.

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