Лавров порівняв Кулебу з Геббельсом

Так російський керівник МЗС прокоментував відмову Києва брати участь у переговорах з "ДНР" і "ЛНР".

Голова МЗС країни-агресора Сергій Лавров заявив, що український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба "перевершив мистецтво Йозефа Геббельса" - послідовника Гітлера.

Так він прокоментував відмову України сідати за стіл переговорів з "ЛНР" і "ДНР", пишуть росЗМІ.

"Це, розумієте, вже точно школа Геббельса або навіть перевершує мистецтво головного пропагандиста Третього рейху, тому що на блакитному оці вимовляти брехню, відкидати те, що схвалено Радою безпеки (ООН) ... Це, звичайно, становище досить комфортне для демагогів, які зараз відстоюють свою правоту, намагаючись переписати мінські домовленості", - наголосив Лавров.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заперечив можливість проведення прямих переговорів з ватажками "ДНР" та "ЛНР". Інформація про це з'явилася у ЗМІ напередодні засідання радників країн "нормандського формату", яке відбулося наприкінці січня.

Раніше Кулеба заявляв що Україна не піде на російський варіант виконання Мінських угод.

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