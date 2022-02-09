Кулеба заявив, що Україна не піде на російський варіант виконання Мінських угод

Кулеба заявив, що Україна не піде на російський варіант виконання Мінських угод

Документ підписали 2015-го.

Україна не піде на російський варіант виконання Мінських угод.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав в ефірі інфотейнмент-шоу "Твій вечір".

Саме різне тлумачення Києвом і Москвою документу, підписаного у 2015 році, наразі є головним каменем спотикання в перемовинах дипломатів і політиків, які залучені до врегулювання українсько-російської кризи.

Очільник міністерства ексклюзивно розповів, до чого Москва намагається примусити Київ.

Кулеба розповів, до чого Росія намагається примусити Україну

"Росія вимагає, аби Мінські угоди були імплементовані через прямий діалог Україні з так званими "ЛНР" і "ДНР". Ми категорично відкидаємо можливість подібного прямого діалогу. Категорично наполягаємо, що Росія є стороною конфлікту. В цьому нас підтримують... Ми не будемо йти на російську інтерпретацію Мінська", - заявив Дмитро Кулеба.

Як повідомлялося, Україну змушують виконати Мінські домовленості в російській інтерпретації. Саме цю гіпотезу активно мусують українські експертні кола вже кілька місяців. ТСН.ua про це писав, однак розмови не вщухають, набувши ще більшого забарвлення після заяви Путіна "нравится, не нравится – терпи, моя красавица" щодо виконання Україною Мінська. Заява пролунала не де-небудь, а на спільній пресконференції з Еммануелем Макроном після 5-годинних перемовин у Кремлі.

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