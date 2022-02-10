"Донбас - це зараз тема №1, але не забуваємо і про Крим": Кулеба звернувся до ОБСЄ

"Донбас - це зараз тема №1, але не забуваємо і про Крим": Кулеба звернувся до ОБСЄ

Дмитро Кулеба зауважив, що мандат СММ ОБСЄ розповсюджується на всю територію України включно з Кримом.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав не забувати про незаконно анексований український Крим в умовах, коли на порядку денному темою №1 є Донбас, і висловив сподівання, що польське головування у ОБСЄ надасть нового імпульсу діяльності організації на тимчасово окупованих територіях.

Про це голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив на спільному брифінгу із чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Республіки Польща Збіґневом Рау в Києві 10 лютого.

"Донбас це зараз питання номер 1, але не забуваємо і про Крим. Я хочу нагадати, що мандат СММ ОБСЄ розповсюджується на всю окуповану територію України, включно з Кримом. Ми хочемо бачити більш активну роботу СММ ОБСЄ на цьому напрямі", - зазначив Кулеба.

У цьому контексті очільник МЗС закликав ОБСЄ не бути бути пасивно-нейтральною, наголосивши, що "важку ситуацію не можна розв'язати, не ухвалюючи важких рішень".

"Для ОБСЄ не можна залишатися пасивно-нейтральною в цьому процесі. Потрібно продемонструвати рішучість у захисті тих задач ОБСЄ, заради захисту яких вона власне і була створена", - заявив Кулеба.

Також український міністр наголосив, що Росія є єдиною країною, яка ескалує ситуацію в Європі та продовжує нмагатися маніпулювати нормами ОБСЄ і спотворювати реальність.

"Саме тому я вважаю, що настав час не готувати відповіді на маніпулятивні запитання Росії, а ставити самій РФ запитання: як ви, Росія, яка робить агресію та ескалює ситуацію, плануєте гарантувати свою безпеку, не завдаючи шкоди безпеці інших країн?" - заявив глава МЗС України.

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