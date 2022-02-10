Під Луцьком у приватному будинку виявили тіла двох братів

Під Луцьком у приватному будинку виявили тіла двох братів

Ймовірною причиною виникнення пожежі стало необережне поводження з вогнем власника квартири.

У Волинській області в місті Ківерці у приватному будинку знайшли тіла двох чоловіків. Вони загинули під час пожежі.

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Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.

Сьогодні, 10 лютого, о 01:07 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку в місті Ківерці Луцького району. Загорання виникло в одній з кімнат одноповерхового житлового будинку.

"Через сильне задимлення надзвичайникам довелось працювати в апаратах зі стисненим повітрям – основні сили були направлені на пошук людей, які могли бути всередині. На жаль, на місці пожежі було виявлено тіла власника Сергія С. і його брата Юрія С.", - сообщили в ГСЧС.

Чоловікам було 61 та 58 років.

Ймовірною причиною виникнення пожежі стало необережне поводження з вогнем власника квартири.

Нагадаємо, що в нічній пожежі у багатоповерхівці Дніпра загинула жінка. Відомо, що пенсіонерка жила сама.

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