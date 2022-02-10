Под Луцком в частном доме обнаружили тела двоих братьев

Вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем владельца квартиры.
В Волынской области в городе Киверцы в частном доме обнаружили тела двоих мужчин. Они погибли при пожаре.
Об этом сообщает ГСЧС в Волынской области.
Сегодня, 10 февраля, в 01:07 в службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме в городе Киверцы Луцкого района. Возгорание возникло в одной из комнат одноэтажного жилого дома.
"Из-за сильного задымления чрезвычайным работникам пришлось работать в аппаратах со сжатым воздухом – основные силы были направлены на поиск людей, которые могли быть внутри. К сожалению, на месте пожара были обнаружены тела владельца дома Сергея С. и его брата Юрия С.", - сообщили в ГСЧС.
Мужчинам было 61 и 58 лет.
Вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем владельца квартиры.
Напомним, что в ночном пожаре в многоэтажке Днепра погибла женщина. Известно, что пенсионерка жила одна.
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