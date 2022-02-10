У центрі Херсона сталася стрілянина: поліція розкрила деталі

Пораненого чоловіка доправили до лікарні.

У середмісті Херсона сталась стрілянина поблизу одного з розважальних закладів, у результаті якої одна людина поранена. Поліція встановила, що до стрілянини причетні п’ятеро людей. Наразі одного з них затримали.

Про це йдеться на сторінці поліції Херсонської області у Facebook.

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Про стрілянину до поліції повідомив містянин. Група з п’яти чоловіків кілька разів вистрілила в невідомого поблизу розважального закладу та втекла на автомобілі.

Після отримання цієї інформації на території Херсона ввели поліцейську операцію "Сирена".

У постраждалого 50-річного чоловіка лікарі попередньо діагностували численні забої тіла та кілька поранень, характерних після застосування травматичної зброї.

Поліцейські встановили причетних до нападу – це п’ятеро чоловіків. Одного з підозрюваних правоохоронці затримали за місцем проживання. Місцеперебування ще чотирьох людей наразі встановлюють.

Затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею “Хуліганство”. Це карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

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Нагадаємо, у вінницькому нічному клубі конфлікт двох компаній переріс у бійку, а потім пролунали постріли. Щоб затримати стрільця, поліції довелося проводити спецоперацію, бо молодик із пістолетом зачинився у вбиральні.

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