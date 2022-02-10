Украина вдвое сократила потребление газа: в чем причина

За первую неделю февраля Украина потребила около 350 млн куб.м газа.
Из-за повышения температуры воздуха Украина за первую неделю февраля потребила вдвое меньше газа, чем в прошлом году.
Об этом на брифинге сообщил министр энергетики Герман Галущенко в четверг, 10 февраля.
"Мы наблюдаем тенденцию к уменьшению потребления газа. За первую неделю февраля Украина потребила около 350 млн куб.м газа, что почти в два раза меньше по сравнению с предыдущим годом", — сказал глава Минэнерго.
Он отметил, что уменьшению потребления газа способствовала погода, поскольку фиксируется повышение температуры воздуха. Также он добавил, что в течение февраля-марта Министерство энергетики планирует пополнить склады угля и увеличить запас на 700 тыс.тонн.
Ранее сообщалось, что в Правительстве объявили дату, когда энергетика несколько суток будет работать без России и Белоруссии.
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