Украина вдвое сократила потребление газа: в чем причина

За первую неделю февраля Украина потребила около 350 млн куб.м газа.

Из-за повышения температуры воздуха Украина за первую неделю февраля потребила вдвое меньше газа, чем в прошлом году.

Об этом на брифинге сообщил министр энергетики Герман Галущенко в четверг, 10 февраля.

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"Мы наблюдаем тенденцию к уменьшению потребления газа. За первую неделю февраля Украина потребила около 350 млн куб.м газа, что почти в два раза меньше по сравнению с предыдущим годом", — сказал глава Минэнерго.

Он отметил, что уменьшению потребления газа способствовала погода, поскольку фиксируется повышение температуры воздуха. Также он добавил, что в течение февраля-марта Министерство энергетики планирует пополнить склады угля и увеличить запас на 700 тыс.тонн.

Ранее сообщалось, что в Правительстве объявили дату, когда энергетика несколько суток будет работать без России и Белоруссии.

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