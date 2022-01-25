Украина снова импортировала электричество из Беларуси: причина

"Укрэнерго" запросило аварийную помощь из Беларуси.

Украина получила аварийную помощь от энергосистемы Беларуси в объеме 650 МВт-час.

"Предоставление электрической мощности осуществляется по запросу украинской стороны 25 января с 11:00 до 18:00 в рамках двустороннего договора о предоставлении аварийной помощи. Максимальная мощность составит 150 МВт", — сообщили в министерстве энергетики Беларуси.

В "Укрэнерго" подтвердили, что действительно просили электричество у белорусов. Компания уверяет, что запрос аварийной помощи не связан с нехваткой в энергосистеме резервов мощности, а "необходим для экономии доступных на сегодняшний день резервов и обеспечения устойчивого покрытия пиков потребления в последующие периоды".

"Во вторник, 25 января 2022 года, в ОЭС Украины диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" активировал аварийную помощь из энергосистемы Беларуси с 10:00 до 13:00 в объеме 450 МВт·час, с 13:00 до 14:00 и с 16 :00 до 17:00 в объеме 200 МВт·ч", — говорится в сообщении.

Вчера, 24 января, Украина также импортировала электроэнергию из Белоруссии. Импорт составил 19,6 млн кВт·ч.

Напомним, что Украина впервые в истории запустит все атомные энергоблоки.

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