Надя Дорофеева помогла осуществить мечту 14-летней девушке с инвалидностью

Подопечная "Здійсни мрію" сняла ТикТок с Надей Дорофеевой на "Голосі країни".

Подопечная благотворительного проекта 1+1 media "Здійсни мрію" побывала на съемках 12-го сезона "Голосу країни", устроила фотосъемку для любимой певицы – DOROFEEVA и сняла с ней ТiкTок.

14-летняя Мария Полонникова из Броваров родилась и выросла в спортивной семье – её мама Екатерина – профессиональная спортсменка, а дедушка Александр – заслуженный мастер спорта по гандболу. Для себя Маша тоже выбрала спорт – после 6-го класса поступила в Броварское спортивное училище на отделение легкой атлетики (толкания ядра). Но училась всего 6 дней. После одной из тренировок Маша почувствовала острую боль в спине, а через некоторое время перестала чувствовать ноги. Девушке поставили диагноз – миелит (воспаление спинного мозга), который вызвал сильный отек.

пресслужба каналу "1+1"

Долгий путь девушки к выздоровлению – многочисленные обследования, 6 операций, 3-месячное лечение в Охматдете. У Маши есть шанс снова ходить. Для этого она занимается реабилитацией по специально разработанной методике. Семья верит, что это обязательно произойдет, ведь каждую ночь девочке снится сон, как она встает с коляски и делает первые шаги. Но самая большая страсть Маши – фотография. Она любит делать красивые и живописные снимки на свой телефон – фотографирует друзей, родных, природу и домашних животных. И очень мечтала иметь профессиональный фотоаппарат и ноутбук, чтобы развивать свой талант и стать профессиональным фотографом. Именно это свое желание Маша нарисовала на уроке мечтаний в Охматдете.

"Мне нравится фотографировать. Я как бы создаю картину для себя, как рисунок. Меня это расслабляет, вдохновляет", – поделилась Маша.

Не опускать руки в борьбе с болезнью девушке помогала музыка и клипы ее кумирши — певицы, тренера вокального шоу "Голос країни" — Нади Дорофеевой. Маша следит за ней в соцсетях и увлекается творчеством. Как и звезда, Маша ведет свой ТiкТок – @devochka_v_kolyaske. И она очень хотела снять ТiкТок с любимой артисткой. Это команде "Здійсни мрію" по секрету рассказала мама Маши — Екатерина.

И вот, в прямом эфире "Сніданку. Вихідний" сбылась мечта Машеньки. Девушку пригласили в студию, чтобы пообщаться о том, как борьба делает ее еще более уверенной в себе, сильной и, несмотря ни на что, счастливой.

пресслужба каналу "1+1"

Но мечтательница и не подозревала, что ее там будет ждать. Куратор проекта, ведущая Проспорт, Александра Лобода, ведущие Сніданку – Александр Попов и Людмила Барбир устроили сюрприз Маше. Прямо посреди разговора о мечтах – Александр Попов вынес подарки – фотоаппарат и ноутбук.

пресслужба каналу "1+1"

А Александра Лобода объявила, что сразу после эфира они с Машей отправляются в съемочный павильон "Голос країни" на встречу с Надеждой Дорофеевой.

За кулисами вокального шоу профессиональный фотограф провел для Маши мастер-класс – объяснил основные правила фотографии и помог сделать пробные кадры. Потом к Маше пришла Дорофеева.

пресслужба каналу "1+1"

"Я хочу сделать тебе огромный комплимент за то, что у тебя такая прекрасная любовь и восхищение – фотографировать, быть такой солнечной и яркой! Знаю твою историю, и вижу что ты очень светлая! Я хочу, чтобы ты поверила, что все будет хорошо! Я верю и знаю!", – сказала Надя.

Надя предложила Маше сфотографировать ее на новый фотоаппарат.

пресслужба каналу "1+1"

пресслужба каналу "1+1"

Девушки тепло пообщались, обнимались, сделали общие селфи и записали ТікТок в память о встрече.

После фотосессии Надя отправилась на репетицию батлов со своей командой и пригласила Марию в зрительный зал. Она первой увидела состав команды Нади Дорофеевой на "Голосі країни".

"29 апреля "Здійсни мрію" исполнится 6 лет. Дети продолжают мечтать, а мы продолжаем осуществлять их мечты. Маша – спортсменка, а люди выбирающие спорт носят невероятно сильный характер. Ее история вдохновляет никогда не сдаваться. Я уверена в том, что мы увидимся с ней еще! Будем приглашать Машу на наши мероприятия, как фотографа-фрилансера!", — поделилась Александра Лобода, куратор "Здійсни мрію".

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